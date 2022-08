Välistalentide kaaslaste programm on erakordselt edukas: tulud ületavad kulusid lausa üheksa korda

Teise riiki ümberasumine on kallis nii välistalendile kui ka teda värbavale ettevõtjale. „Väga tähtis osa välistalentide Eestisse jäämisel on tema kaaslase võimalused leida erialast tööd. Kui kaaslane ei leia riigis sobivat rakendust, liigub pere väga suure tõenäosusega edasi mõnda teise sobivasse riiki, kus see rakendus on olemas. Teadsime juba varasemast, et kaaslaste programm on ennast õigustanud, kuna suur osa programmis osalenutest on leidnud endale pärast selle lõpetamist Eestis töö. Nüüd kinnitab ka maksuanalüüs, et see on riigile tuluprojekt,“ ütles Work in Estonia juht Anneli Aab.