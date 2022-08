Eesti viljasaak tõotab tulla hea, kuid hind ei pruugi niipea langeda

„Teravilja hind on kõige kõrgematest punktidest, mis meil olid – maikuust –, langenud kuskil 20 protsenti, kuid kui võrrelda hindadega, mis olid enne sõja algust, siis me täna oleme ikkagi kuskil 30 protsenti kõrgemal tasemel,“ ütles Scandagra Eesti teravilja tootejuht Marge Pähkel.

Eestis on viljakoristus juba alanud, aga alles umbes 10 protsenti põldudest on puhtad. Tänavune viljasaak tõotab tulla märkimisväärne.

„Praegu on koristatud varasemad kultuurid, talioder – põldudelt andis päris häid saake. Keskmisena tuleb ikka üle viie tonni hektarilt, see on ju Eesti jaoks väga hea – Euroopa Liidu keskmine on ka selline saak,“ rääkis Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.