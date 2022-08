Esimene Ukraina viljalaev jõudis sihtkohta

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov avaldas tänu kõigile pooltele: „Olen tänulik meie partneritele ÜROst ja Türgist, et nad on tõhusalt taganud laeva ohutu liikumise. Olen eriti tänulik Polarneti meeskonnale, et nad ühena esimestest „viljakoridori“ kasutasid, avades sellega tee kõigile teistele alustele.“