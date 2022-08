Adveni Tallinna kliendid liidetakse oktoobris Utilitase kaugküttepiirkonnaga

Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus maagaasi rekordiliselt kõrge hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. Võrgupiirkondade ühendamine on kooskõlastatud konkurentsiametiga. Praegu haldavad Utilitas ja Adven Tallinnas kokku nelja kaugküttevõrgupiirkonda, mis teenindavad enamikku pealinna klientidest. Utilitase kaugkütte soojuse tootmises on kasutusel peamiselt biomass ja heitsoojus ning tippude katmiseks maagaas. Adveni Tallinnas hallatavad katlamajad põhinevad täna ainult maagaasil.