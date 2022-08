Toitu saab Soomest juba odavamalt kui Eestist

Eesti hinnatase ei ole enam kuigivõrd odavam Soome omast, mille on tinginud inflatsioon. Tarbijahinnad tõusid juulis aastaga 22,7%, võrreldes euroala keskmise inflatsioonimääraga 8,9%. Hinnatõusu on tinginud kõrged energiahinnad. Lisaks on mõjutanud kõrget inflatsiooni pandeemia ajal tekkinud suure nõudluse likvideerimine ja pensionireformi tõttu turul olev lisaraha. „Turul on rohkem raha, kui peaks olema, ja see tõstab hindu,“ sõnas Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognooside osakonna juhataja Rasmus Kattai.