See tähendab, et üha rohkem rootslasi usuvad, et kinnisvarahinnad on languses. SEB poolt küsitletutest uskusid 15%, et järgmise aasta jooksul hinnad tõusevad, samas kui 57% näevad, et ees on ootamas langus. Kahe näitaja kokkuarvestamisel jõudiski indeks -42 punktini.