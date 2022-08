Ungari trahvib Ryanairi 780 000 dollariga

Ungari süüdistas Ryanairi tarbijakaitse rikkumises ja määras lennufirmale enam kui kolmveerand miljoni euro suuruse trahvi pärast seda, kui odavlennufirma tõstis piletihindu, et tulla toime maksuga, mille valitsus kehtestas „lisakasumile“.

Ungari justiitsminister Judit Varga kirjutas täna, et Ryanairi osas alustati juunis uurimist, mille käigus leiti „ebaausaid kaubandustavasid“. Trahv on esimene, mis on seotud maksuga, mis viis Ryanairi ja teisi lennufirmasid hindu tõstma.

Ryanair sõnas, et kaebab kohe igasuguse alusetu trahvi edasi. Lennufirma viitas Euroopa Liidu õigusaktidele, mis lubavad lennuettevõtjatel kehtestada 27 riigi piires lendude hinnad ilma valitsuste sekkumiseta, ning vajaduse korral esitatakse kaebus ELi kohtutele.

Ungari peaministri Viktor Orbani valitsus ütles, et riigi majanduse elavdamisele peaksid aitama kaasa tööstusharud alates pangandusest kuni kindlustusettevõteteni, mis on saanud „lisakasumit“ tänu pandeemiale järgnenud nõudluse kasvule. Valitsus süüdistas Ukraina sõda ja sanktsioone Venemaa vastu näiteks energiahindade hüppelise tõusu ja inflatsiooni osas. „Majandusprobleemid nõuavad, et mis iganes rahvusvahelised ettevõtted, kes teenivad lisakasumit, peaksid maksma oma osa üldkaitsekuludest ja riigikaitsest,“ kirjutas Varga.

Majandusteadlaste sõnul teenivad mõned sihtotstarbelised tööstusharud, näiteks fossiilkütused ja pangandus, tavalisest suuremat kasumit, kuid suurem osa neist mitte. Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary on nimetanud maksu röövimiseks ja kutsub valitsust üles seda lõpetama.

Ryanair, EasyJet ja Wizz Air on öelnud, et nad lisavad igale piletile umbes 10 eurot, et katta uue maksu kulud.