Nii mõndagi festivali on koroonapiirangute tõttu aastaid edasi lükatud ja nüüd toimuvad need kõik ühel ajal, ütleb I Land Soundi korraldaja Taavet Bristol.

Tema sõnul on tekkinud üleküllastunud pakkumine. Turul valitseb defitsiit: selleks et korraldada väärt festivali, vajalikku tehnikat ja esinejaid lihtsalt ei jätku. Samuti ei jätku külalisi. „Kahe aastaga on juhtunud rohkem kui eelneval 20 aastal, mille jooksul erinevaid sündmusi olen korraldanud,“ ütleb Bristol.