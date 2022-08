Baltika müüs osa Ivo Nikkolost advokaadibüroole, kuid jätkab brändi ainukasutamist

Tehingu eesmärk äritegevuse rahastamine

Baltika juhatuse liikme ja tegevjuhi Brigitta Kippaki sõnul on tehingu eesmärk Baltika kontserni põhitegevuse, projektide ning investeeringute rahastamine.

„Strateegiline plaan Baltika äritegevuse finantseerimiseks on sisaldanud ka võimalust panna müüki osad meie kaubamärgid. Varasem Montoni kaubamärgi võõrandamine näitas, et turg on aktiivne selles vallas ning peale enam kui aastast ettevalmistust otsustasime ka Ivo Nikkolo brändi puhul sarnase võimaluse nüüd lõpule viia ning selle abil Baltika äritegevust finantseerida,“ selgitas Kippak.