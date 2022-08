T1 tegevjuht Tarmo Hõbe sõnas, et töö käib ja kõik läheb plaani järgi. Ehitushanget hakati ette valmistama juba aasta alguses ning selle tähtaeg on 25. augustil. Juba on kolm suurt ehitusettevõtet ka kinnitanud, et osalevad kindlasti. „Suuremad ehitustööd peaksid algama septembris,“ ütles ta.