Siemens Energy tegevjuht: ummikseis Venemaaga seoses Nord Streami gaasiturbiiniga pole meie süü

Saksamaa Siemens Energy teatas, et on valmis saatma Venemaale turbiini tagasi pärast hooldustöid Kanadas. Moskva aga ütleb, et lääneriikide poolt kehtestatud majandussanktsioonid on takistanud turbiini tagasisaatmist. „Ma ei suuda ühildada tehnilist põhjust gaasitarnetega,“ ütles Siemens Energy tegevjuht.