Cleanify valis Cacheti mugavama platvormitöö võimaldamiseks

Uus majandusvorm mitte ainult ei mõjuta laiemat avalikku ruumi, vaid on ka ise kiires muutumises. Suurtegijate nagu Bolt, Uber ja teiste kõrval toovad järgmise põlvkonna kasvuettevõtted turule ärimudeleid, mis ühendavad kaasava ettevõtluse põhimõtted populaarsetest äppidest tuttava ülikerge kasutajakogemusega.

Üheks uue põlvkonna esindajaks on Eesti start-up Cleanify, mis avalikustas juuni alguses uudse koristusteenuste digiplatvormi, kus teenuspakkujad ja tellijad moodustavad ühtse kogukonna.

Cleanify juhi Raimond Murakase sõnas: „Meie eesmärk on lihtne: luua Euroopa juhtiv platvorm mis pakub märkimisväärseid kasutegureid nii puhastusteenuste pakkujatele kui ka tellijatele. Kuid märkasime, et selleks, et klient saaks võimalikult positiivse kogemuse on vaja mõlemapoolselt toimivat ärimudelit.“ Seetõttu on Cleanify meeskond keskendunud oma platvormi arendamise kõrval ka erinevate lahenduste leidmisele, mille abil tagada, et nad lahendavad platvormi kõigile osalistele ühiseid probleeme. Näiteks ühe olulise murekohana tõusis esile kindlustus.

„Koristus on aktiivne töö, mille käigus võib juhtuda ootamatuid olukordi. Nägime, et töö ennetavalt kindlustamine aitab meil kinni pidada oma brändi lubadusest pakkuda muretut ja mugavat kasutajakogemust kõigile meie kogukonna liikmetele,“ selgitas Murakas. „Võimalikke lahendusi otsides märkasime kodumaist kindlustusidu Cachet ja nendega rääkides avastasime tegusa mõttekaaslase, kes on just keskendunud osaajaga töötajate kindlustuslahenduste kättesaadavaks tegemisele. Juba esimesi samme koos tehes näeme, et vähendame koristajate hirme vigade ja tahtmatute eksimuste ees ning eemaldame ka ühe mure teenuse tellija meelelt.“ „Meie sihiks on win-win olukordade loomine platvormimajanduses. Kindlustusele kasutuspõhiselt lähenemine on läbipaistev ja õiglane viis tugevdada oma äri uudses maailmas, kus me kõik aina enam elame ja töötame,“ lisas Cacheti rajaja Kalle Palling.

Minimaalse turunduseelarvega on Cleanify näidanud tugevat kasvu ning on miljonikäibeni jõudmise nimel hetkel kaasamas raha. Praeguse rahastusvooru eesmärgiks seatud 750 000 eurost 150 000 on juba koos ning Raimond Murakase sõnul firma täheldab elavat huvi: „Meie veidi teistsugune lähenemine ja võimekus seda tõestada mõeldes väljaspool tavareegleid meeldib investoritele ajal, kus laiemalt kasvuettevõtetele rahastuse leidmine raskenenud.“