Eesti kaubavahetus juunis kasvas, kuid Venemaalt imporditi varasemast vähem

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et esimese poolaasta mõlemas kvartalis on kiiremini kasvanud sissevedu, mis on suurendanud kaubavahetuse puudujääki kaks korda, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. „Kaubavahetuse puudujääki on omakorda suurendanud imporditud toorme ja kaupade kiirem hinnakasv kui eksporditud kaupadel,“ ütles Puura.