Sandor Liive: kus on see elektrijaam, mis hinna üles ajab?

„Enne, kui tänane Nord Pooli süsteem prügikasti visata ja minna tagasi plaanimajanduse juurde, tahaks ma näha rohkem läbipaistvust Nord Pooli süsteemi juures. Kas või eilse rekordilise elektri hinna puhul tahaks teada, kus see elektrijaam siis on, millel nii kallid tootmiskulud on. Ma analüüsisin Nord Pooli avalikustatud suuri tabeleid, kus pakkumised läksid nii väikese sammuga üles ja tekkis tunne, et sellist elektrijaama polegi olemas. Et see on hoopis mingi muu pakkumisstrateegia,“ sõnas Liive.