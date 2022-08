Kütusemüük väheneb kiirenevas tempos

Samas märgib Raamat, et kõrged hinnad mõjutavad eelkõige vaesemat osa elanikkonnast. „Regionaalsed tanklamüügi andmed näitavad, et Harjumaal olid mootoribensiini müügi langusnumbrid juulis poole väiksemad kui ülejäänud Eestis. Tallinna kõrgema sissetulekuga inimesed jõuavad veel kütust osta, ülejäänud Eestis on inimestel raskem,“ järeldas Mart Raamat.

Muret tekitab diislikütuse tarbimine

Õliühingu juht nendib, et palju murettekitavam on trend diislikütuse tarbimise osas. „Kuna diislikütus on Eesti ettevõtlust vedavaks kütuseks, siis juulikuu 7,7% väiksemad müügimahud eelmise aastaga võrreldes näitavad, et nõudlus majanduse võtmesektorites on hakanud langema. Sarnast tendentsi näeme ka mujal maailmas ja kuigi vähenev nõudlus toob kaasa madalamad tanklahinnad, siis ilmselt pole keegi rõõmus, et kaua oodatud kütusehindade langus tuleneb pead tõstvast majandussurutisest,“ tundis Raamat muret majanduse käekäigu pärast.