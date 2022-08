Ekspress Grupp plaanib valida uueks nõukogu liikmeks Elisa eksjuhi

Sami Seppänen juhtis telekommunikatsioonifirmat Elisa Eesti 1999. aastast kuni eelmise aasta lõpuni. „Ajal, kui ajakirjandus ja meediaäri põhinevad järjest enam tehnoloogial, mobiilsetest seadmetest on saanud sisu tarbimise peamine kanal ning Ekspress Grupi tuludest juba 78% moodustavad digitaalsed tulud, annab Sami Seppäneni enam kui 20-aastane telekomisektori ettevõtte juhtimise kogemus suure lisaväärtuse Ekspress Grupi nõukogu tegevusele,“ ütles Ekspress Grupi suurim aktsionär Hans H. Luik pressiteates.

Ekspress Grupi nõukogu on neljaliikmeline ja sinna kuuluvad täna Triin Hertmann, Hans H. Luik ja Indrek Kasela ning nõukogu esimees Priit Rohumaa. Nõukogust on kavas kutsuda tagasi ettevõtja Indrek Kasela. „Aktsionäride nimel soovin tänada Indrek Kaselat suure panuse eest, mida ta on andnud alates 2014. aastast Ekspress Grupi arengusse,“ lisas Hans H. Luik.