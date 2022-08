Ettevõtete head tulemused kergitasid juulis aktsiaturge

Kuigi USA majandus kahanes teist kvartalit järjest, mis on üks majanduslangusele viitav põhitunnus, on majandusteadlased ja föderaalreservi juht Jerome Powell tugeva tööturu tõttu USA majanduse sügavamasse langusesse liikumise osas endiselt kahtleval seisukohal. „Saadaolevate andmete ja ulatusliku tegevuse põhjal ei vasta olukord veel sellisele majanduse kokkutõmbumisele, mida saab pidada majanduslanguseks,“ ütles Kose.

„Majandusteadlased on ühel meelel, et langus võib meid tabada hiljemalt 2023. aasta alguses, kuid SKP andmetest nähtub, et majandus on juba aeglustumas.“