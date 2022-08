Terminal jätkab kütusehinna langetamist

„Lõpptoodete turg on liikunud madalamale tasemele ning see võimaldab meil tuua tarbijateni soodsamad kütusehinnad. Nägime juunikuus, et valupunkt on käes ja tarbijad hakkasid sõite planeerima ning mahud läksid langusesse. Seetõttu reageerime turuolukorrale ning langetame bensiini hinda kohe, kui võimalik,“ ütles Terminali müügidirektor Urmas Kuuse.