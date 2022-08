Sanktsioonid hammustavad. Venemaa lammutab varuosade saamiseks oma lennukeid

Juunis soovitas Vene valitsus lennuettevõtjatel kasutada vanu lennukeid varuosadeks, et tagada ülejäänud välismaal ehitatud lennukite lendamine vähemalt 2025. aastani. Venemaale kehtestatud sanktsioonid on takistanud riigi lennuettevõtjatel läänest varuosasid hankida ja lennukeid seal hooldada.

Praegu ei lenda näiteks kaks Venemaal toodetud lennukit – Sukhoi Superjet 100 ning Airbus A350, mis võetakse lahti osade saamiseks. Lisaks on võetud seadmeid ka mõnelt Aerofloti Boeing 737-lt ja Airbus A320-lt. Suurem osa Venemaa lennukipargist koosneb siiski lääne reisilennukitest. Venemaa Sukhoi Superjetid sõltuvad suuresti välismaistest varuosadest. Ühelt Superjetilt on juba eemaldatud mootor, et teine Superjet saaks jätkata lendamist. Mootoreid vahetatakse tihti lennukite vahel ja neid tarnitakse tavaliselt eraldi lepingute alusel.