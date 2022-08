Vanasadama trammiliin valmib 2025. aasta veebruaris

Täna sõlmisid Tallinna linn, AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS projekteerimis- ja ehituslepingu Tallinna Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini rajamiseks. Lepingu maksumuseks on 36,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks ja ehitustööde tähtaeg on 2025. aasta veebruaris.