Viimased kolm aastat tööturul – keda on rohkem ja keda vähem?

Möödunud paar aastat on tundunud paljudele pikemad kui tavapärased. Maailm on palju muutunud ja see on kajastunud ka tööturul. Seda, kuidas on muutunud ametikohtade arv võrreldes kolme aasta taguse ajaga, kirjeldab Statistikaameti eksperimentaalstatistika juhtivanalüütik Märt Leesment.