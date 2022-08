„Kõik ideed, mis on su peas postitamiseks, ei oma vähimatki väärtust enne, kui sa neid ei postita,“ see oli tsitaat mille Uus leidis Linked-In keskkonnast. „Selle võib julgelt üle kanda ka ärimaailma. Enne, kui sa midagi päriselt ei proovi ära teha, ei muutu mitte midagi.“

Tema enda esimene kogemus idusektoris ulatub kaheksa aasta tagusesse aega, kui ta osales European Innovation Academy’l. See õpetas talle, et tehes läbi ettevõtluse esimesed faasid, õpitakse tohutult. „Tuleb proovida, katsetada ja julgeda eksida. Eksimine on okei ja edukaks saavad need, kes õpivad läbi eksimuste ja ei anna kohe alla,“ motiveeris Uus noori rohkem hakkajad olema.