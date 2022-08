Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius märkis, et tänavu on keskkonnaametile esitatud 18 loa uuendamise ja alternatiivsete kütuseliikide kasutamise taotlust. „Enamik taotlusi on seotud just põlevkiviõli kasutuselevõtuga,“ tõdes ta.