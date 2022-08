Novikov: Tallinna ühistranspordi jätkumine samas mahus eeldab kindlasti täiendavat finantseerimist

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Andrei Novikov märgib, et kütusehindade tõusust tulenevalt on täiendavate vahendite vajadus ainuüksi 2022. aastal hinnanguliselt 12,2 miljonit eurot.

„Tegemist on väga suure koormusega Tallinna linna eelarvele. Tallinna linna ühistranspordi jätkumine samas mahus eeldab kindlasti täiendavat finantseerimist,“ ütles Novikov ning lisas, et tasuta ühistranspordi lõpetamist või kulude kasvu koormuse ülekandmist reisijale ei ole linn arutanud.

Delfi Ärilehele antud intervjuus ütles uus Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar, et liinivõrgu hõrendamise näol oleks tegu poliitilise otsusega. „Teatud kihile on tasuta ühistransport ülioluline. Küsimus on, et see maksab väga palju raha. Arvan, et sellel aastal kulub ühistranspordile 56 miljonit kuni 58 miljonit eurot,“ ütles Padar.