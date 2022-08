VIDEO | Jeff Bezose megajaht veeti Hollandi laevatehasest minema pärast avalikku pahameelt silla demonteerimise plaani üle

Saksa ajaleht Der Spiegel teatab, et laev veeti kiiresti teise laevatehasesse, et vältida Rotterdami elanike poolt tehtud ähvardusi mune loopida.

Bezose peaaegu valmis jahti ehitav firma Oceanco on näinud, kuidas silla idee tõttu on sellest saanud avalike suhete õudusunenägu, mida nii Rotterdami kohalikud kui ka inimesed üle maailma kritiseerisid. Arvatakse, et seetõttu otsustas ettevõte selle viia öösel teise pea 20 miili kaugusel asuvasse laevatehasesse. Hollandi jahtide vaatleja Hanco Bol postitas YouTube'i video ja tema teatel kestis transport vähem kui kolm tundi, tavapärastes tingimustes oleks see võtnud pea kaks korda rohkem aega.