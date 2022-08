Järjekordne löök Euroopa energiaturvalisusele. Oluline naftakraan keerati kinni

Torujuhtme põhjapoolne haru mõjutatud ei ole, ütles Venemaa operaator Transneft. See jookseb läbi Valgevene ja Poola Saksamaale. Lõunapoolne haru pandi aga 4. augustil kinni. Toornafta hind Londoni börsil tõusis 1,1% 97,7 dollarile barreli eest.

Venemaa on juba toonud välja rahvusvahelisi sanktsioone gaasitarnete vähenemise põhjusena, kuid sarnane probleem naftaga võib regiooni energiakriisile veelgi hoogu juurde anda. See omakorda mõjutab inflatsiooni ja suurendab majanduslanguse riski.

Eriti suure löögi saab Ungari. Nende rafineerimistehas Mol Nyrt andis teada, et on nõus maksma transiiditasu ise. „Ehkki Molil on varusid mitmeks nädalaks, siis töötame lahenduse kallal,“ teatasid nad.