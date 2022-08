Pärast eile õhtul avalikuks tulnud uudist uuriti Muskilt taas, kas ta on nüüdseks lõpetanud Tesla aktsiate müügi. Musk sõnas Twitteris, et jah ning viitas, et müügi ühe põhjusena on Twitteri tehing, kuna juhul kui peaks juhtuma see, et Twitter sunnib Muski siiski firmat ostma ning mõned äripartnerid ei tule ikkagi ostuga kaasa, siis on tähtis vältida Tesla aktsiate hädamüüki.