Enefit Greeni elektritoodang kasvas taas

Kaasiku sõnul pole kahtlust, et olukord energiaturgudel on tarbijate jaoks väljakannatamatu. ,,Vajame energiakriisi lahendamiseks palju rohkem taastuvelektrit. Mida rohkem suudame turule pakkuda rohelist elektrit, seda vähem sõltume ebakindlatest ja kallitest fossiilkütuse tarnetest. Enefit Greenil on ehitusfaasis neli tuule- ja kolm päikeseparki (kokku 258 megavatti). Ehituses oleva tootmisvõimsuse maht on üle poole sellest, mis me täna opereerime. Neist parkidest hakkab rohelist elektrit turule lisanduma samm-sammult juba sel aastal ja kokku hakkavad pargid tootma aastas üle 700 gigavatt-tunni elektrit, mis katab enam kui 200 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise,“ selgitas Kaasik.