Venemaa reisikorraldajad alustavad reise Euroopasse, muu hulgas läbi Eesti

Liit lisab, et kuivõrd pandeemiaga seotud piirangud on nüüdseks tühistatud, on reisikorraldajad valmis aitama venelastel broneerida nii kohti kui ka teisi teenuseid nii Soomes kui ka Eestis. Näiteks plaanib ettevõte PAC GROUP alustada bussireise Peterburist Helsingisse, kust Finnairi regulaarlennud viivad vene reisijad edasi populaarsetesse suusakuurortidesse, nagu Rovaniemi, Levi ja Vuokatti.