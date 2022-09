Telefonirakendus aitab rohelisemalt elada

Viimase 150 aasta jooksul on Maa keskmine temperatuur kasvanud 1,5 kraadi võrra, mis on ka reaalselt tuntav erinevate kliimakatastroofide näol. Iga teine eestimaalane usub, et keskkonnaprobleemide lahendamist saab reaalselt ise mõjutada, näitas SEB uuring. Selleks, et aidata igal inimesel panustada stabiilsema kliima ja parema keskkonna saavutamisse, tõi SEB Balti turule uue mobiilirakenduse MinuJalajälg/MyFootprint. See aitab igaühel mõõta oma süsiniku jalajälge ja annab nõu, kuidas seda vähendada.