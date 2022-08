Aasta esimesel poolaastal kasvas maksutulu 15,9 protsenti

Prognoositust rohkem on tasutud eelkõige käibemaksu, mis tuleneb hoogustunud majandusaktiivsusest ning üldisest hinnatõusust. Tööjõumakse laekub oodatust rohkem tööturu prognoositust parema arengu tõttu. Juriidilise isiku tulumaksu laekumist toetab erasektori suurenenud kasumi jaotamine. Tööjõumakse mõjutava palgafondi kasv töötukassa töötasu hüvitist arvestamata ulatus I poolaastal 15,3 protsendini võrreldes eelmise aastaga. Seda vedas eelkõige keskmise palga kasv, mis oli I poolaastal 9,9 protsenti. Samas suurenes 4,9 protsenti ka töökohtade arv. Deklareeritud töötajate osakaal tööealistest (62,3%) on ajaloolisel kõrgtasemel. Sektoritest oli kuue kuu palgafondi kasv suurim majutuses ja toitlustuses (64,8%), mida mõjutas eelmise aasta madal baas kuna sektor oli üks suuremaid töötasu hüvitise saajaid.

Kriisieelse 2019. aastaga võrreldes on I poolaastal peaaegu kõigis sektorites palgafond kasvanud, erandiks on mäetööstus ( 39,8%) ning majutus ja toitlustus ( 2,1%). Enim on töökohti lisandunud infos ja sides (6800) ning tervishoius (4700). Kõige suurem vähenemine on toimunud majutuses ja toitlustuses ( 4700). Sotsiaalmaksu tasumine kasvas I poolaastal 11,8 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Head laekumist toetab palgafondi tugev kasv. Arvestada tuleb ka, et käesoleva aasta aprillis jõustus sotsiaalmaksuseaduse muudatus, kus teatud juhtudel vähenes sotsiaalmaksu määr 33 protsendilt 20 protsendile, mis vähendab riigi poolt tasutud sotsiaalmaksu 5 miljoni euro võrra kuus.