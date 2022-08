„Kindlasti on minu portfell väga Coop Panga poole kaldu, sest ma ise töötan siin ja usun väga ettevõttesse“ ütles Coop Panga juht Margus Rink ning rõhutas, et Coop Panga positsioon on talle kätte tulnud boonusprogrammi ehk optsioonide kaudu.