Balti börsil noteeritud laenuandja DelfinGroup kasvatas nii kasumit kui müügitulu

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš: „Meil on olnud edukas kvartal. Tugev meeskond ja õigesti seatud eesmärgid tagasid stabiilse tootluse kõigis DelfinGroupi tegevusvaldkondades. Kiireima kasvu saavutasime tarbimis- ja pandilaenude segmendis, mis on mõlemad väga vajalikud toimiva majanduse jaoks. Uusi tarbimislaenusid väljastati teises kvartalis 15,4 miljoni euro väärtuses, kasvades eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 90%, Banknote pandilaenud näitasid 65% kasvu. DelfinGroup jätkab oma klientide maksevõime hindamiseks vajalike andmepõhiste otsustusprotsesside tehnoloogiliste tööriistade täiustamist, mille tulemuseks on hea laenu tagasimakse kultuur ja stabiilselt madal viivislaenu määr 1,6%.“

DelfinGroup arendab aktiivselt esinduste võrku ja Banknote kaubamärgi veebipoodi, et Läti kodanikele oleks tagatud kasutusel olnud kaupade vahetusvõimalus kogu riigis. „Kasutatud kaupade müügimaht on eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvanud 24%,“ selgitas Ādmīdiņš.

Ettevõte on viimasel 8 kuul maksnud dividende erakordselt palju. 1. jaanuarist tänaseni on tasutud kokku nelja miljoni jagu dividende ja seda neljal korral. Börsiteates kinnitati, et DelfinGroupil on plaanis sel aastal teha lisaks veel kaks dividendimakset.

AS DelfinGroup on litsentseeritud tehnoloogiapõhine finantsteenuste ettevõte, mis asutati 2009. aastal ning tegutseb kaubamärkide Banknote ja VIZIA all. Ettevõte arendab ja pakub pidevalt tarbimis- ja pandilaene, pensionäridele välja töötatud laene, „osta kohe, maksa hiljem“ laenu, samuti kasutatud kaupade müüki nii veebis kui ka enam kui 90 esinduses üle Läti.