Ekspert: tudengeid ootab üüriturul kibe konkurents

„Hinnad on aastaga tuntavalt tõusnud, aga nõudlus ületab endiselt pakkumist. Samas tuleb vastu saabuvat talve korteri üürimisel erilist tähelepanu pöörata lisanduvatele kuludele,“ analüüsis olukorda 1Partner Kinnisvara elamispindade tegevjuht Meelis Ränk ning tõi näiteks, et eelmisel sügisel 500 euroga üürimiseks pakutud 2-toalise kesklinna korteri eest tuleb sel aastal välja laduda juba 600 eurot.

„Me näeme, et paljud inimesed, kelle jaoks on kodu üürimise eelarve pingeline, otsivad väiksemat ja odavamat pinda,“ kirjeldas Ränk rekordeid löövate energiahindade mõjule viidates, miks nõudlus väiksemate korterite vastu veelgi kasvanud on.