Eesti Energia võttis Leedu elektrituru avanemisest maksimumi. Klientide arv ületas 100 000 piiri

Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos ütles, et edu võti on eristumine pakkumisega, mis kõnetab kohalikku elanikku. „Pakume klientidele Leedus toodetud taastuvenergiat, mis on pärit Enefit Greeni tuuleparkidest ja teistelt kohalikelt taastuvenergia tootjatelt. Leedus toodetud elektril on inimestele oluline väärtus ja pikemaks ajaks fikseeritud leping annab südamerahu ka eesseisvaks talveks. Lisaks hinnatakse tugevalt ka meie usaldusväärsust elektrimüüjana,“ leiab Roos.