A. Le Coqi uus juht on Jaanus Vihand

Nõukogu esimees Lasse Aho rõhutas, et Tarmo Noop on visiooni ja tohutu töövõimega mees, kes on olnud eeskujuks kogu Olvi Grupile. „On olnud imetlusväärne teekond töötada temaga kõrvuti need 25 aastat ning vaadata, kuidas ta on Tartu Õlletehasest vorminud väärika, pika ajaloo ja traditsioonidega ettevõtte A. Le Coq, mille tooteid armastatakse kõikjal maailmas. Lisaks on olnud ta töötajatele tugev liider, kes on viinud ettevõtet pidevalt edasi ka keerulistel aegadel. Kahtlemata on meie jaoks tegemist veidi kurva, kuid samas edasiviiva momendiga, aga meil on usku Jaanus Vihandisse, et ta täidab Noobi suured kingad üsna pea,“ lisas Aho.