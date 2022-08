Kütusemüüja: enne kui hinnad alla tulevad, käime sügisel kahe euro peal uuesti ära

Valdavalt Lõuna-Eestis tegutsev ja kütuste hinnalangust vedava ettevõtte juht Raudsepp rääkis „Vikerhommikus“, et kütuste hinna tipp oli enne jaanipäeva, pärast seda on turgudel olnud stabiilne langus, kirjutab ERR .

„Kas saaksin veel positiivseid uudiseid tuua, seda ma ei oska lubada. Minu veendumus on, et enne kui hinnad kui täielikult alla tuua, peavad nad veel korra üles minema. Suurt tarbimise kukkumist kõrgete hindadega ju ei toimunud. Isiklikult arvan, et käime kahe euro peal uuesti ära sügise poole.“

Kütusemüüja ütles, et üks võimalus hindu alla tuua on langetada aktsiise: „Mina võin käe südamele panna ja öelda, et kui aktsiis langeb, siis langeb samamoodi ka kütuse hind. Palju on räägitud Saksamaast ja Poolast, kus aktsiisilangetus ei jõudnud turgudele. Tegelikult jõudis kohe turgudele, aga et samal ajal kasvasid maailmaturgudel hinnad, siis sõi see efekti ühe nädalaga ära.“