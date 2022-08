Värske fond tühistas plaanitud rahakaasamised: kinnisvara eest küsitakse endiselt aasta alguse hinda

„Intresside tõus ja majanduskeskkonna halvenemine pole Baltikumi ärikinnisvara turule veel märgatavat mõju avaldanud. Kinnisvara müüjad soovivad endiselt teha tehinguid aasta algusega võrreldavatel hinnatasemetel. Seetõttu on tõenäoline, et fondi vabade vahendite hulk jääb suhteliselt suureks ka lähikuudel ning fondi ja investorite huvides ei ole kaasata järgnevatel vaheperioodidel täiendavalt vahendeid,“ kommenteeris börsiteates EfTEN Capital AS jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.