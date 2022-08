Baltikat ootab tõehetk. Uus juht: brändide kärpimine oli ülimalt vajalik, edasi tuleb kasvama hakata

„Me oleme täiesti uus ettevõte. Me teeme samu asju, kollektsioone, aga see Baltika ei ole enam seesama Baltika, mis ta varem oli,“ lausus 25 aastat ettevõttes töötanud ning juunis ametikõrgenduse saanud Kippak. „Me oleme noor ettevõte, kes püüab hakata nüüd kasvama ja selle jaoks on ka meil erinevaid võimalusi tänu sellele uuele tehingule.“

Viimastel aastatel on Baltika olnud suurtes muutustes, kus kohalik moemaja on kahanenud ühe brändiga ettevõtteks. Ärimudelis pööret tehes raputas koroonapandeemia selliselt, et firmat hakati saneerima selle nimel, et tagada jätkusuutlik tegevus ning et 1928. aastal alguse saanud rõivafirma ei vajuks ajaloo unustusse.

Murepilved Baltika kohal on olnud juba pikalt, kui viimase nelja ja poole aasta kahjumiks on kuhjunud kokku enam kui 16 miljonit eurot. Suletud on brände ja kahjumlikke poode, viidud tootmine Eestist välja, enam kui tuhandepealisest töötajaskonnast on alles vaid 157 ning kadunud on ka usk kohalike investorite silmis.

Olukorra parandamiseks näeb Kippak pääseteena protsessi, millele panid aluse eelnevad juhid Mae Leyrer ja Flavio Perini...