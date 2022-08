Täiuslik torm meie kohvitassis. Paljud kohvikud hoiavad end veel tagasi

Seega on ka meie kohvitassis täiuslik torm, kus satub mitu halba tegurit kokku. Taas peame rääkima ka koroonaviirusest, sest just pandeemia ajal oli mitu kohvifarmi sunnitud uksed sulgema. Paljud töötajad lahkusid ja oli ka neid farme, kus esines koroonasurmasid. Kui nüüd saak laeva peale pandi, siis selgus, et transport maksab varasemast palju rohkem. Konteineritäie kauba saatmise kulu võis olla kasvanud lausa kuuekordseks.

Kohvikupidajad üle maailma räägivad kaubavahetuse probleemidest ja palgasurvest, mis jõuavad hindadesse. Peale selle räägitakse ka toorme hinna tõusust. „Kohvimasin töötab ju elektriga, mis on teatavasti kallis,“ ütles üks kohvikupidaja Delfi Ärilehele. Ent ühe tassitäie hind tekitab ikkagi kummastust: omahind peaks sel olema mõnikümmend senti, kui mitte just väga kallitest kohvisortidest ja -masinatest rääkida.

Inflatsioon on olnud Eestis ülikõrge juba mitu kuud ning naljalt ei leia tooteid ja teenuseid, mis ei oleks kallimaks läinud. On aga mõni kaup, mis paistab eriliselt silma ja läheb korda. Olgu selleks autokütus, mis on paljudele liiklejatele eluks hädavajalik, või restoranis või kohvikus pakutav kohv. Pidada viimast eluks vajalikuks on selge liialdus, kuid kellele ei meeldiks aeg-ajalt koduse ja töökoha kohvi kõrval midagi uut mekkida. Pisike tassike võib aga maksta neli-viis eurot, mis hakkab juba valulävele õige lähedale jõudma.

Kui tunned kohvi juues suus kibedat maitset, ei pruugi asi olla kohviubades, vaid selles, et oled tassikese eest maksnud liiga palju raha. Alles see oli, kui ettevõtja ja investor Indrek Kasela hurjutas inimesi, et need kolmeeurose kohvi joomise lõpetaksid. Mõni aasta hiljem oleme jõudnud olukorda, kus kolme euroga ei ole kohvi osta tahtes suurt midagi peale hakata. Vähemalt kui satud populaarsesse piirkonda.

„Peamised põhjused on sisendhindade ehk tooraine ja energia hinna ning tööjõukulude meeletu kasv. Kõige keerulisem tuleb talvine periood. Kui juba suvisel ajal oli elekter kallim kui mullu talvel, siis ilmselt tuleb raske talv,’’ sõnas Reval Café juhataja Rene Treifeldt. Ta lisas, et hinnatõus mõjutab kindlasti nende tarbijat, mistõttu ei võeta hinnatõusu otsuseid vastu kergekäeliselt ja hindade tõstmist välditakse nii palju kui võimalik.

Vanalinnast leiab ka Maiasmoka kohviku, kus väikese kohvi saab kätte 3,5 euroga ning suur maksab juba üle nelja euro. Kohviku juhataja Mirell Kraan sõnas, et ka neil käib 50% vähem külalisi kui koroonapandeemia eelsel ajal. „Tulenevalt sisendhindade kasvust oleme pidanud tõstma ka toodete väljamüügihinda,“ tõdes Kraan. Õnnelik on ta aga selle üle, et kohvikus kuuleb varasemast palju rohkem eesti keelt, mis tähendab, et ka eestlased on nende kohviku avastanud.

Ühe kalleima kohvi saab pisikesest Kehrwiederi kohvikust, kus päevakohvi eest tuleb välja käia 3,8 eurot. Kohviku omaniku Raoul-Vello Leithami sõnul ei ole nad hindu tõstnud ja on säilitanud samad hinnad, mis olid 2019. aastal. Kohvi hinna kujunemise kohta rääkis Leitham, et see koosneb mitmest komponendist: tooraine hinnast, töötajate palgast ja üürist. „Kohviku suurim kuluallikas on muidugi personal ja ruumiüür, milleks on meil 10 000 eurot,’’ lisas Leitham.

Telliskivis kohati päris odav

Vanalinna ärid olid veel äsja hädas, sest turiste ei olnud. Seetõttu pöörduti kaasmaalaste poole, et need kohta taas avastama tuleksid. Ent vahepeal olid tallinlased kolinud Telliskivi linnakusse. Seal ühena esimestest uksed avanud F-hoone müüb kohvi kolme euroga, cappuccino eest peab 50 senti juurde maksma. Fotografiskas maksab tavaline kohv aga neli eurot. Kivi Paber Käärid on piirkonna üks kalleimaid kohti: seal maksab kohv 3,5–4 eurot.

Kui tahta und palju odavamalt peletada, siis Lendavas Taldrikus saab seda teha lausa 2,2 euro eest. Näljane Põder trumpab selle üle 20 senti odavama joogiga.

Toidupoest tuleb rõõmsam sõnum

Tundub, et ise kohvi teha ja ka teele kaasa haarata on endiselt odavam variant ning kohvi hinna tõus võib kogunisti läbi olla.

Rimi ostujuht Talis Raak ütles, et kohvi hind on viimasel ajal tõusnud ligi 20%. „Samas ostetakse üle 70% kohvi ajal, kui sel on soodushind, ehk kampaaniate raames,’’ lisas ta. Suurem efekt võib esile tulla alles sügisel, sest hinnamuutus võtab aega.

Tunneli lõpus paistab siiski valgus, sest Maxima ei näe ette kohvi hinna erilist tõusu.

Maxima proovib hindu tõsta nii vähe kui võimalik, et nende ostukorvi saaks ka edaspidi nimetada Eesti odavaimaks. Kuid paratamatult on inflatsioon jõudnud ka toiduainetööstusesse ja Maxima ei jää sellest täielikult puutumata. „Selle aasta alguseks oli toorkohvi hind maailmaturul aastaga kahekordistunud,’’ sõnas Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel. Ta lisas, et viimase aastaga on poes kohvi hind kuni 30% tõusnud. Tunneli lõpus paistab siiski valgus, sest Schapeli sõnul ei näe Maxima ette kohvi hinna erilist tõusu.

Kuid piimaarmastajate pahameeleks on oodata piimatoodete hinna tõusu. Selle suurus pole veel teada. „Kuna toorpiima hind tõuseb edasi, siis kindlasti kaasneb sellega lõpuks ka piimatoodete hinna tõus, iseäranis suurema rasvasisaldusega piimatoodete puhul,’’ lausus Schapel.

Maidla: ettevõtluse eesmärk on teenida kasumit Et restoranid ei ole hinnatõusust puutumata jäänud, kinnitas ka Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla. „On restorane, kes on suutnud seda ka mingil määral vältida – ilmselt on seda tehtud oma kasumi arvelt või on leitud alternatiive seni kasutatavale toorainele,’’ ütles Maidla. Praegu kasvavad restoranidel kõik kulud, sealhulgas energia, gaasi ja tooraine hind ning ka personalikulu. „Ettevõtluse eesmärk on siiski teenida kasumit. Kui seda ei suudeta, pole ka ettevõte jätkusuutlik. Seega ei ole mõeldav, et restoranid tõstaksid hinnatõusu oma kuludesse,’’ lisas Maidla. Seni, kuni restoranides käijaid jätkub, saavad ärid inflatsiooniga hakkama ja see nende ärile suurt kahju ei too. Maidla sõnul on tähtis see, et riik ei kehtestaks sügisest lisapiiranguid, mis avaldaksid sektorile halba mõju. Samuti loodab ta, et riik seab energiakriisi prioriteediks ja astub selle lahendamiseks vajalikud sammud.

Õlle hind kohati väga krõbe Vanalinnas tundub kõige odavamat õlut müüvat Viru Lokaal, kus vaadikraami leiab 3,9 euroga. Anonüümseks jääda soovinud restorani teenindaja märkis, et äril läheb väga hästi ja klientidest kindlasti puudust ei ole. Seetõttu ei ole nad ka pidanud hindu tõstma. Kliente jagub, äri õitseb. Peppersackist saab pooleliitrise kesvamärjukese viie euro eest. Restorani omanik Dmitri Antonov sõnas, et praegu läheb äril hästi ja kliente on palju, sest käes on suvi ja turistid leiavad tee Peppersacki. „Hindu oleme tõstnud, sest tooraine hind on tõusnud 15–20%. Kui me ei tõstaks, siis ei saaks me hakkama,’’ ütles ta. See kehtib nii toidu kui ka joogi kohta. Restoranis Burger & Ribi maksab õlu 5,9 eurot. Restorani esindaja sõnul on nemad märganud toitlustussektoris hoopis väikest hinnalangust. „Me olime sunnitud hindu tõstma, sest muidu ei jaksaks me ruumiüüri maksta. Meie üür on 3000 eurot kuus,’’ sõnas restorani esindaja Lewis. Vana Toomas lajatab aga 8,4-eurose hinnaga, 0,3-liitrise õlle saab kätte 6,4 euroga. Teenindaja Kristjan ütles kohapeal, et hindu nad tõstnud ei ole. Sellised hinnad on olnud seal juba mõnda aega.

Tooraine järgi maksaks praad 50 eurot Michelini tunnustusega restoran Härg ei ole samuti jäänud hinnatõusust puutumata. Mõistagi on selle restorani hinnaklass teistest kõrgem: päevaprae eest tuleb seal välja käia 9,5 eurot. Restorani omanik ja asutaja Enn Tobreluts nentis, et on pidanud hindu pisut tõstma, kuid ei saa neid määrata toorme hinna järgi, sest siis läheks roa maksumus liiga suureks. „Kui seaksime hinnad tooraine järgi, peaks näiteks marmorsteigi praad maksma 50 eurot (praegu 35 eurot – toim), aga sellel ei ole mõtet, sest keegi ju ei ostaks seda nii kalli raha eest,’’ sõnas Tobreluts. Ta lisas, et kuigi nende käive on kasvanud, siis protsentuaalselt on nende ettevõtte kasum siiski vähenenud. Samuti loodab Tobreluts, et sügis on helge ega sunni restorani koroonaviiruse tõttu taas sulgema.