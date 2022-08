Vähempakkumise tulemusel lisandub lähiaastatel turule 540 GWh roheelektrit

„Kogu Euroopas kõrgel püsivate elektrihindade valguses on oluline, et kõik riigid pingutaksid odavama hinnaga taastuvenergia suurendamise nimel. Riigi vähempakkumised annavad elektritootjatele lisaks kindlustunnet uutesse tuule- ja päikeseparkidesse investeeringute tegemiseks ning hea meel on näha, et huvi toodangu suurendamise vastu on neil suur – pakkumiste maht ületas soovitavat mahtu ligi kolmekordselt,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.