Suurbritannia

Suurbritanniat on energiakriis tugevalt mõjutanud, sest suur osa majapidamisi kasutab gaasikütet ja tarbitavast elektrist toodetakse 40% gaasiga töötavates elektrijaamades. Suurbritannia valitsus on öelnud, et iga majapidamine saab oma küttearvest 400 eurot ehk ligikaudu 472 eurot alla. Valitsus nendib, et riik kulutab 37 miljardit sellele, et inimesi energiakriisi ajal aidata.