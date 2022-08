Tarbijakaitseamet käsib Olerexil segase sõnumiga reklaamid maha võtta

Kirjutasime juuli lõpus, et Olerexi suurtel reklaamplakatitel olev kiri „ID-kaardiga -8,3 s/l“ jääb klientidele tihti segaseks – nad ootavad, et saavad kohe kütuseliitrilt 8,3 senti soodustust, kuid tegelikult on kohene soodustus vaid 2,6 senti ning arve summast 3% kantakse kliendi kontole.