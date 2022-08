Harju Elekter värbas Elektrilevi juhatuse liikme

Priit Treial on alates 2018. aastast Elektrilevi OÜ juhatuse liige ja finantsjuht ning 2021. aastast Narva Soojus ASi ja Imatra Elekter ASi nõukogu liige. Aastatel 2016-2018 töötas ta Eesti Energia ASis finantskontrollerina. Lisaks omab ta pikaajalist töökogemust investeeringute analüütikuna ja grupi ärikontrollerina ärikinnisvara ettevõttest BPT Real Estate AS. Ta on omandanud bakalaureusekraadi majanduses 2006. aastal Tartu Ülikoolist.