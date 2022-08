Armupettuste eest ei ole keegi kaitstud

„Kuigi petturid võivad suheldes rääkida meeldivat juttu ning jätta usaldusväärse mulje, jõuab varem või hiljem jutt ikka rahani. Selliseid skeeme on keerulisem läbi näha, sest ei ole ebatavaline, et suhtlus kestab pikemat aega, enne kui kelm hakkab raha küsima,“ sõnas Kiik. Raha küsimiseks võivad petturid kasutada erinevaid põhjuseid ja ettekäändeid. Kiik toob klassikaliste stsenaariumitena välja näiteks rahalised raskused, soov kohtuda, kuid puuduvad rahalised vahendid, isiklikud võlad või laenu küsimine. Samuti võidakse proovida müüa kalli hinnaga väärtusetuid asju.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialist tõi välja, et armupettuse juures on oluline tähele panna, et petturid rõhuvad üldjuhul ohvri empaatiavõimele, aitamise soovile ning püüavad tekitada olukorda, kus ohvris tekib kaastunne. Just asjaolu, et armupettusega tekitatakse tugevaid emotsioone ning antakse lootust uueks suhteks, teeb ohumärkide tähele panemise niivõrd keeruliseks.