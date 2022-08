Ukrainast asus teele veel kaks viljalaeva, eksportides esimest korda nisu

Türgi kaitseministeerium teatas, et täna lahkus Ukrainast veel kaks laeva, millest üks veab nisu. Belize’i lipu all sõitev Sormovski alustas teekonda Ukraina Tšornomorski sadamast ning eesmärk on viia 3050 tonni nisu Türgi loodeossa Tekirdaği provintsi.

Teine laev, Marshalli saare lipu all sõitev Star Laura väljus Pivdennõi sadamast ning on 60 000 tonni maisiga teel Iraani.

Kokku on viimase kahe nädala jooksul Ukrainast lahkunud 14 laeva. Ukrainas on eelmise aasta saagist veel järel umbes 20 miljonit tonni teravilja.

Juuli lõpus jõuti Venemaaga kokkuleppele, et viljalaevad võivad Ukrainast turvaliselt lahkuda. Viljatransport jäi seisma veebruaris, kui Venemaa ründas Ukrainat, ning ÜRO on olnud mures, et see võib viia tõsise toidupuuduseni.