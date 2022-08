McDonald’s plaanib taasavada uksed mitmes Ukraina piirkonnas

„Me oleme vestelnud põhjalikult oma töötajatega, kes on avaldanud soovi naasta tööle ja näha restoranide taasavamist Ukraina piirkondades, kus see on turvaline ja vastutustundlik,“ lausus vanem asepresident Paul Pomroy ettevõtte veebilehel avaldatud sõnumis. „Ukraina ametnikud on soovitanud, et ettevõtete tegevuse taastamine toetab kohalikku majandust ja Ukraina rahvast,“ lisas ta. Kiirtoidukett teeb koostööd tarnijate ja töövõtjatega, et tagada restoranide valmisolek taasavamiseks.