Maailma aktsiaturud: kas see on pulliturg, karuturg või pulliturg karuturu sees?

Aktsiaturud on taastunud tänu oodatust parematele ettevõtete majandustulemustele ja tarbijahinna indeksi tagasi pöördumine USAs andis neile hoogu juurde. Nasdaq-100 indeks on madalseisust 16. juunil, kerkinud enam kui 20%, mis annab talle pullituru staatuse. S&P 500 on viimastel nädalatel samuti tõusnud, olles 15% kõrgemal oma hiljutisest madalseisust juunis.