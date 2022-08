Kvaliteetjuustude tootja Andre Farm sai arenguks hoogu juurde

Bigbanki ettevõtete panganduse juhi Aimar Roosalu sõnul on maamajandus olnud viimastel aastatel üks Bigbanki ettevõtete panganduse fookussektoreid ja seda valdkonda on pank valmis rahastama väga konkurentsivõimelistel tingimustel. „Teame Bigbankis väga hästi, milline on loomakasvataja, põllumehe ja piimatootja elu. Tõusvad sisendite hinnad ja kõikuv väljamüügihind teeb tootjate elu keeruliseks ning sellistes oludes on investeeringute tegemine julgustükk. Andre Farm on suurepärane näide, kuidas on võimalik oma toodangut väärindada ja olla edukas,“ rääkis Roosalu. „Meie jaoks on oluline, et väiketootja saaks endale piisavalt paindliku finantseerimislahenduse, mis võimaldaks tal edasi kasvada. Me laseme ettevõttel laieneda, mitte ei sea piiravaid tingimusi. Näiteks ei pea ettevõte oma arveldusi tooma Bigbanki, ta saab jätkata oma igapäevast majandustegevust nii, nagu ta seda ise õigeks peab.“