Hoiustajad üle Euroopa on Bigbanki paigutanud juba üle 1 miljardi euro

Martin Läntsi sõnul on hoiuste mahu kasvu vedanud viimastel aastatel toimunud Bigbanki ärimahtude ehk väljastatud laenude kiire kasv ja panga bilansimahu suurenemine. „Eelmisel aastal ületasime miljardi piiri bilansimahu osas, tänavu laenudes ja nüüd ka hoiustes,“ kommenteeris Länts panga kiiret kasvu. Bigbank kaasab praegu hoiuseid kaheksas riigis: Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Austrias, Saksamaal, Hollandis ja Bulgaarias.

„Nullintressiga arveldusarve asemel on praegu mõistlik valik oma säästud tähtajalisele hoiusele panna, et see raha ka intressitulu teeniks,“ rääkis Länts. Märtsis otsustas Bigbank Eestis tõsta tähtajalise pangahoiuse intressid turu kõrgeimale tasemele. Aastase hoiuse eest maksab Bigbank nüüd 2%, maksimaalse perioodiga hoiuse puhul on intress juba 3%. „Tähtajalise hoiuse intress tuleb panna konteksti. Pöördelistel aegadel ja keerulistes turutingimustes on riikliku tagatisfondi poolt kuni 100 000 euro suurustele hoiustele pakutav sajaprotsendiline garantii oluline argument. See garantii on üks põhimõtteline erinevus päris panga ja säästusid paigutama meelitavate hoiu-laenuühistute vahel,“ ütles Länts.

Tagatisfond kaitseb pangas hoiustajaid

Riikliku regulatsiooni kohaselt on tagamata ja tagatud hoiused ning paika on pandud ka selge mehhanism ja määrad, kuidas hoiuste tagamine toimub. Enne oma säästude paigutamist peaks iga inimene sellega tutvuma – näiteks tagatisfondi kodulehel www.tf.ee/hoiuste-kaitse. Põhireegel on lihtne: igal hoiustajal on igas pangas kaitstud kuni 100 000 euro väärtuses hoiuseid, kusjuures see summa võib sisaldada ka seni teenitud ja veel välja maksmata intresse.